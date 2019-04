Patricio Parodi perdió la paciencia con Rafael Cardozo al aceptar capitanía 'Retadores'

En el reciente programa de Esto es guerra, Patricio Parodi perdió la paciencia con Rafael Cardozo luego que el guerrero aceptara la propuesta de los Retadores para convertirse en uno de los candidatos a la capitanía roja y verde.

"Me fastidia su respuesta. Si Rafael Cardozo fue capitán de los Retadores y quiere irse pues que lo sea. Acá ninguno es indispensable. Si Rafael se va y entra otro hará el trabajo que hace Rafael y mucho mejor. La salida de Rafael no me sorprende. ¿Cuántas veces no ha cambiado de camiseta? Si se va conseguiré a otro que lo reemplace", comentó Patricio Parodi.

