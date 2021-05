El guerrero lloró al revelar que olvidó por completo el chiste que tenía que contarle a la invitada especial.

Patricio Parodi pasó vergonzoso momento frente a Susy Díaz al tener que abandonar el juego por no recordar lo que tenía que decirle a la excongresista. El guerrero lloró de risa al revelar que olvidó por completo el chiste que tenía que contarle a la invitada especial y ella lanzó una torta en la cara.

"Ya me olvidé. No me acuerdo mi chiste", dijo Patricio Parodi. El excapitán de los Guererros pidió que lo sanciones y Susy le dio tremenda torta en el rostro. Ignacio Baladán intentó contar su mejor chiste a la jurado, pero ella no permitió que termine su comentario y le tiró varios platos de merengues sobre su cabello.

Patricio Parodi perdió 200 puntos para los Guerreros por abandonar la competencia