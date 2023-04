Patricio Parodi no cumplió castigo de depilación en vivo y producción sentenció a cinco guerreros

La pareja de Luciana Fuster se salió de la camilla y esto generó desconcierto de Johanna San Miguel e inmediatamente la producción le pidió que de no completar el castigo, cinco de los integrantes de su equipo quedarían sentenciados. Él aseguró que así no era el acuerdo. "Yo estoy preguntando antes de la depilación, pero si me decían que me iban a depilar toda la pierna, no lo hacía", acotó.