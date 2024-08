Luciana Fuster envió mensaje a Patricio Parodi por este motivo

Luciana Fuster volvió a EEG como conductora en lugar de Katia Palma y no pudo evitar que la fastidien con Patricio Parodi. Todo sucedió cuando la modelo se refirió a Gino Pesaressi como el 'reemplazó'. "No me hagas decir de quién. Saludos para mi cua cua", dijo el bailarín y a lo que la modelo decidió enviarle un mensaje. "Que se recupere, me he enterado de que está enfermito, así que se recupere y vuelva pronto a tomar su lugar", dijo.