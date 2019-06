Patricio Parodi: Hermana de Flavia Laos opinó así del guerrero

¡Conmovida! Kiara Laos, hermana de Flavia Laos, no dudó en opinar sobre Patricio Parodi luego que una de sus seguidoras le preguntara sobre su relación con la actual pareja de su la bella influencer.

"No sé qué responder. La verdad, es que no he tenido el placer de conocerlo, lo he visto en fotos y por facetime, pero nunca hemos hablado ni nada", explicó Kiara Laos a los nuevos seguidores que está sumando por hora en Instagram.

