Patricio Parodi fue suspendido de EEG por quitarse la banda de capitán

Patricio Parodi fue suspendido de Esto es guerra por quitarse la banda de capitán de los Guerreros ya que considera que su voz no tiene ningún peso. El competidor histórico se negó a utilizar la banda tras tirarla luego que la producción le quite 300 puntos. El Tribunal de EEG lo sancionó inmediatamente.

"Con todo el cariño, prefiero dársela a uno más de mis compañeros. Siento que mi voz no tiene ningún peso. No es drama. Sigan la competencia. No hagan drama ustedes", expresó el guerrero antes de salir del set. Gian Piero Díaz acotó que la producción le explicó que el nuevo capitán sería Jota Benz.

Jota Benz se negó a colocarse la banda de capitán y los Guerreros defendieron su posición