Patricio Parodi fue llevado de emergencia por lesión en su hombro

Guerreros y combatientes se acercaron hasta su compañero y no dudaron en apoyarlo en todo lo que podían, mientras que los especialistas en la salud lo revisaban. "Las pruebas son bien delicadas y Patricio no baja la guardia ni un segundo. Esperamos que no sea nada de consideración porque sería una baja que no queremos", exclamó Renzo Schuller.