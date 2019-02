Patricio Parodi: ¿Flavia Laos lo obliga a subir fotos juntos en Instagram?

Patricio Parodi y Flavia Laos quedaron soprendidos al responder preguntas incómodas en su último video de su canal "Flavia y Patricio". La joven actriz fue consultada por un fan si ella obliga al guerrero a subir fotografías en Instagram.

"La verdad es que no, querida usuaria. No me obliga a subir historias", respondió el integrante de Esto es guerra en su canal de YouTube.

