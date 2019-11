Patricio Parodi molestó a Ignacio y él lo "calló" con comentario sobre Yaco Eskenazi

¡Recordaron su pasado! En el anterior programa de Esto es guerra, Patricio Parodi e Ignacio Baladán se enfrascaron en una tensa discusión luego de que el capitán de los Guerreros lo mencionara durante su cuestionamiento a Pancho Rodríguez por haberlo elegido para su equipo.

➤ Mira: Patricio Parodi fue elegido capitán por las Guerreras y Rafael Cardozo se molestó

En respuesta a la crítica de parte del capitán de los Combatientes, el popular Pato señaló que elegir al Chocolatero tampoco fue considerado un acto de lealtad hacia Austin Palao, quien sí se inició en los reality en Combate, a diferencia de su amigo.

Tras la defensa de Pancho, Ignacio tomó la palabra para expresar que le dolió el que no hayan elegido en medio de las bromas de Mathías Brivio e incluso Míster G.

➤ Mira: Austin Palao arremetió contra Mario Irivarren tras pasar a los Guerreros

Patricio recordó la vez en la que Baladán escogió irse a los Combatientes tras ganar una competencia. El uruguayo contestó: "Yo me identificó con los Guerreros, me identificó por un capitán como Yaco (Eskenazi) que sí sabía cómo llevarme. Yo nací en otro programa y no tengo problema".

➤ TAMBIÉN MIRA

Pancho criticó la decisión de Patricio sobre Gino Assereto y quedó impactado por revelación

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!