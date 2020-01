Patricio Parodi "estalló" de celos por inesperada confesión de su hermana menor

Majo Parodi sorprendió al guerrero al intentar responder íntima pregunta.

¡No lo toleró! Patricio Parodi "estalló" de celos mientras respondía un juego de preguntas con sus hermanas María Julia Parodi y María Fernanda Parodi. El guerrero no soportó que Majo iba a revelar íntimo secreto a través de Instagram.

La pareja de Flavia Laos no permitió que su hermanita responda una pregunta sobre su pareja durante el juego "Verdad o reto". "No. No me gusta este juego", sentenció el popular "Pato".

