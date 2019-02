Patricio Parodi desmintió cobro por campaña contra la anemia.

Patricio Parodi utilizó sus redes sociales y envió un comunicado a la opinión púbica para desmentir un supuesto contrato como imagen contra la anemia y desnutrición. Según la información que circuló en Facebook, el modelo habría cobrado 250 mil dólares.

"En las últimas horas viene circulando el rumor de que fui contatado para una campaña social en contra de la anemia. Dicha información es falsa, yo no he recibido dinero ni he sido participe de ello. Les pido por favor dejar de involucrarme en temas ajenos a mi persona. Saludos", escribió Patricio Parodi.

Por su parte, el Ministerio de la Producción se pronunció con un comunicado sobre el supuesto contrato del integrante de Esto es guerra en una campaña del Gobierno.

