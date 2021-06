Pancho Rodríguez y Facundo González regresaron a EEG con fuerte mensaje tras su suspensión

El Tribunal aseguró que será la última oportunidad que le darán a los competidores para volver al programa.

Pancho Rodríguez y Facundo González regresaron a Esto es guerra tras quedar suspendidos tiempo atrás por el Tribunal. Los competidores decidieron enviar un fuerte mensaje a su seguidores antes de enfrentarse en un circuito extremo. El Tribunal aseguró que será la última oportunidad que le darán a los competidores.

"Uno no puede estar toda la vida pidiendo perdón, sin embargo, es necesario hablarle a los fans y a la gente que confia en cada uno de nosotros, no solo como programa sino como persona. Cometimos un error, espero que el error haya servido de ejemplo para que la gente no lo cometa. Somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos y ahora solo buena conducta para ustedes, como siempre", comentó el combatiente histórico.

El popular "Wacho" evitó explallarse sobre el tema y solo atinó a agregar que hay cosas que no se pueden explicar ni justificar con respecto a la suspensión indefinida del reality que tuvieron tras no acatar el estado de emergencia.

¿Pancho Rodríguez será parte de los Guerreros tras su regreso a EEG?