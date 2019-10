Pancho Rodríguez: Spheffany Loza confesó su relación actual con el combatiente

Spheffany Loza rompió su silenció para las cámaras del videoblog de Esto es guerra para confesar su relación actual con Pancho Rodríguez luego que la modelo compartiera algunos videos y fotos junto al competidor chileno.

"De verdad no quiero hablar de lo tenga o no tenga con él porque ya me pasó que hablo mucho y se sala demasiado. Prefiero dejarlo allí no más. Estamos bien", comentó Tepha Loza, quien no descartó su reconciliación con el capitán de los Combatientes.

¿Pancho Rodríguez traicionó a Spheffany Loza?

