Pancho Rodríguez regresó a EEG por voto final de Rosángela Espinoza

Gino Assereto seguirá en zona de reserva y se despidió de sus compañeros con un emotivo mensaje.

Rosángela Espinoza fue la encargada de dar el voto final para que solo uno de los competidores entre Pancho Rodríguez y Gino Assereto se quede en Esto es guerra y el otro siga en zona de reserva. La combatiente decidió apoyar a Panchito y Gino tuvo que despedirse de sus compañeros con un emotivo mensaje.

"Me voy contento y feliz porque sabía la condición que tenía. Lo expresé hace poco en mis redes sociales. Estamos en un programa de competencia, di lo mejor de mí y me siento contento porque lo dejé todo. No tengo nada que criticarme. Decirle al Tribunal si en algún momento desean que regrese yo lo haré", comentó el hermano de Jota Benz. El Tribunal de EEG no descartó volver a llamar a la expareja de Jazmín Pinedo para una siguiente oportunidad en la competencia.

