Pancho Rodríguez lidera título de "mejor competidor de EEG" y deja atrás a Patricio Parodi

Combatiente batió récord en circuito extremo y dejó atrás a sus compañeros.

Guerreros y combatientes de EEG se enfrentaron en un circuito extremo para conocer quién es el mejor competidor en la categoría varones. Esta vez, el mejor tiempo lo hizo Pancho Rodríguez (00:03:38’) y dejó en segundo lugar a Patricio Parodi, uno de los participantes más ágiles del reality.

El chileno salió con todo y demostró su capacidad. El primero en inaugurar la competencia fue el capitán de los combatientes, Rafael Cardozo, con (00.06:34'). El brasileño fue parte del reto, pese a su lesión en la columna.

Tras esto, Jota Benz obtuvo 00:04:50’, Hugo García, Austin Palao, Said Palao y Mario Irivarren fueron los siguientes. El único competidor que no pudo realizar el circuito por falta de tiempo fue Gino Aseretto. Ignacio Baladán no participó por su lesión.

