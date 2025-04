Pancho Rodríguez enfureció contra Vania Torres: "Me molesta"

Karen Dejo cogió el micrófono para acusar a Vania Torres de golpearla detrás de cámaras luego de ganarle la competencia. Según aseguró, la deportista se habría molestado y la chocó a propósito con su codo. "Marcela me llama para tirar el dado, Vania viene y me tira un caso. Yo no estoy para aguantar esas tonterías", comenzó diciendo.