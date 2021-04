Pancho Rodríguez tras dejar los Combatientes: "Ser guerrero es demasiado fácil"

Ducelia Echevarría reveló que Pancho siempre quiso pertenecer a los Guerreros y él no lo negó.

Pancho Rodríguez quedó en aprietos cuando Ducelia Echevarría reveló que el combatiente siempre quiso pertenecer al equipo de los Guerreros y él no lo negó ya que Johanna San Miguel también aseguró que le comentó lo mismo.

Sin embargo, la conductora no imaginó que el excapitán de los Combatientes acotaría que si bien dijo que le gustaría pertenecer a los Guerreros ya que le "encantaría unas vacaciones y todo fácil".

"Reconozco que en algún momento me sentí frustado por los Combatientes y he dicho que me quiero ir a los Guerreros, pero no te voy a mentir que he dicho eso porque estar en los Guerreros es súper fácil. Es súper fácil ser guerrero. Llega un punto que estoy cansado", sentenció Panchito Rodríguez.

Pancho Rodríguez pasó al equipo de los "Guerreros" por decisión de Yaco Eskenazi