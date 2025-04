Pancho Rodríguez cantó tema de Yahaira Plasencia y ¿se la dedicó?

Pancho Rodríguez se llevó tremenda sorpresa cuando le tocó cantar un tema de Yahaira Plasencia. El chico reality tuvo que completar la letra de la canción "Sé que te amaré" y cuando se dio cuenta de que era de la salsera, no pudo evitar reírse. Lo que no imaginó es que los conductores le preguntarían si se la estaba dedicando a alguien. "Ah, no, la escuché una vez en el karaoke", respondió el chileno.