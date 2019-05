Pancho Rodríguez renunció a la capitanía de Esto es guerra, según Rafael Cardozo

¡Inesperado! Rafael Cardozo sorprendió a todos los seguidores de los Retadores al anunciar que Pancho Rodríguez dejó Esto es guerra al notar su ausencia al último programa. Zumba no desaprovechó el momento y comunicó que él será el nuevo capitán.

"Quiero agradecer a Pancho Rodríguez de no venir al programa sabiendo que no sirve como capitán. Creo que va acatar a lo que dije de poner a Said Palao como capitán y probar otro porque no funcionó", mencionó Rafael Cardozo. Gian Piero Díaz aclaró que no es cierto lo dicho por el guerrero.

