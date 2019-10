Paloma Fiuza y su reacción por regreso de Facundo González a Esto es Guerra.

¡Inesperado! Facundo González regresó a Esto es Guerra para reemplazar a Austin Palao y tuvo una efusiva bienvenida de sus compañeros; sin embargo, no pasó lo mismo con Paloma Fiuza, quien solo atinó a mirarlo y sonreír mientras ingresaba al set.

¿Cómo se sintió Facundo González fuera de Esto es Guerra? "La verdad no es la primera vez que pasé esta situación, me he equivocado mucho y a veces de los golpes se aprende, y me di cuenta cuáles eran los motivos por los que fallaba", contó el argentino, expareja de Paloma Fiuza.

Facundo González fue eliminado y expulsado del reality

