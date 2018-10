Paloma Fiuza y Facundo González se convirtieron en padres por un día en el nuevo video de su canal en YouTube "Paloma Fiuza" titulado "Somos padres". Los competidores de Esto es guerra cautivaron a sus fans con los cuidados con dos pequeños.

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

"Siempre me preguntan cuando me caso, cuando hijos quiero tener y bueno, una gran amiga me pidió que le ayude a cuidar a sus bebés, y con Facundo fuimos a ser papás por un día", se lee en la descripción del clip.

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!