Melissa Loza intentó tranquilizar a Paloma por el reclamo en vivo y al final la brasileña se quedó en los Combatientes.

Paloma Fiuza se molestó con Yaco Eskenazi por escoger a Melissa Loza a los Guerreros y a ella no. La "Diosa" intentó tranquilizar a la Combatiente por el reclamo en vivo luego que ella afirmara que siente una burla que el guerrero histórico le haya intentado dar el uniforme amarillo y turquesa.

Yaco intentó defenderse y aseguró que la elección entre Paloma y Melissa se dio por el origen de cada competidora. "Este no es un programa para hacer amigos, es un programa de competencia. Si tus mejores amigos están acá pues me encantaría que estés acá, pero eso no fue lo que se me planteó", precisó Eskenazi.

Melissa Loza se incomodó por todo el enfrentamiento y recordó a la brasileña que esto no se trata de históricas. "Debemos dejar los engreimientos y competir porque esto es el origen. Todo se trata de competir", sentenció la hermana de Tepha Loza.

