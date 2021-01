Paloma Fiuza lanzó fuerte advertencia si no regresa Angie Arizaga al programa

La competidora histórica pidió que el Tribunal de EEG convoque a su mejor amiga.

Paloma Fiuza se mostró sorprendida al ingresar a la nueva temporada de Esto es guerra y no ver a su mejor amiga Angie Arizaga en el reality. La competidora aseguró en detrás de cámaras que espera que el Tribunal presente a la "Negrita" esta noche o de lo contrario sería capaz de renunciar al programa.

➤ Mira: Paloma Fiuza cambió de look radicalmente para Esto es guerra 2021

Paloma Fiuza: "Si Angie Arizaga no está en EEG, yo renuncio"

"Si mi amiga no está, yo renuncio. Estamos juntas. Vamos a ver, espero verla esta noche. Angie Arizaga es fundadora del programa y no puede no estar. Espero que Jota Benz, también", dijo la carismática competidora para las cámaras de América Espectáculos.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Ximena Peralta tras llegar a EEG: "Podría competir contra Angie Arizaga"