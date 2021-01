Paloma Fiuza casi llora en vivo tras pasar a los Combatientes

Yaco Eskenazi convocó a Melissa Loza para que integre el equipo de los Guerreros y así reaccionó Palomita.

Yaco Eskenazi tuvo que decidir entre Melissa Loza y Paloma Fiuza para que solo una de ellas integre el equipo de los Guerreros por pedido del Tribunal de EEG. La competidora brasileña casi llora en vivo tras pasar a los Combatientes y la "Diosa" al grupo amarillo y azul.

"No hay problema. Yo entiendo que esta temporada es diferente y amo a la gente de Combate. Daré todo por el equipo, pero voy a extrañar muchísimo a los Guerreros. Los amo muchísimo. Me duele porque siempre me identifiqué con los Guerreros", precisó Paloma Fiuza con la voz entrecortada al dejar al equipo de sus amores.

