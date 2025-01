¿Onelia Molina se incomodó al pasar al "comando rojo"?

Onelia Molina en exclusiva habló sobre las declaraciones de Alejandra Baigorria y su pronta boda con Said Palao, y lo que viene vociferando que no estaría como invitada a la importante fecha. “Ay, dios. La verdad que no, no quiero hablar nada de terceros, pero sí, si una persona se va a casar, quien sea, le deseo lo mejor. Creo que es su día, una mujer espera esto toda la vida y es una vez en la vida, así que espero que la pase increíble, nada más que eso”, precisó.