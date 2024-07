¿Onelia Molina recordó a Vania Bludau en Esto es guerra?

Onelia Molina no descartó asistir a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Además, la modelo aseguró que sus rencillas quedaron en el pasado ya que son personas adultas. "No lo sé. No lo descarto. No hablo. No (tengo ningún resentimiento), para nada porque creo que somos personas adultas y lo que pasó en su año ya lo pasé y lo superé, pero prefiero no hablar de terceras personas", precisó.