Onelia Molina perdió contra Michelle Soifer por tremendo error

Mario Irivarren no pudo esconder sus celos cuando Onelia Molina elogió a un actor mexicano en pleno juego de preguntas. La arequipeña no sabía el nombre del artista, pero lo tildó de' churro' y en ese momento el modelo la miró fijamente, sorprendido por sus palabras. Ella no pudo esquivar su mirada y perdió el punto.