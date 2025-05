Katia Palma estaba delatando a Raúl Carpena, contando que en la boda de Alejandra y Said le decía para bailar a cada rato. Sin embargo, Onelia Molina se confundió y le preguntó si se refería a ella. La conductora no tuvo piedad al recordarle que ella estaba viviendo otro momento. "Tú estabas en otra", dijo en alusión a la polémica con Vania Bluda y Mario Irivarren no pudo contener la risa.