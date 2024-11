Onelia Molina regresó a Esto es Guerra y se enfrentó a Michelle Soifer, quien le ganó en varias competencias y no dudaba en burlarse, por lo que la guerrera no se quedó callada y le lanzó una advertencia. "Michi, no te emociones porque estoy jugando con una mano (Cuando tengas las dos manos me avisas) No te preocupes, te vas a dar cuenta, porque no vas a ganar ni una", sentenció.