Pancho Rodríguez encaró a Nicola Porcella por retarlo al Clásico del Pacífico.

¡No te equivoques! Nicola Porcella regresó a Esto es guerra y tuvo su primer enfrentamiento con Pancho Rodríguez tras retarlo a un nuevo Clásico del Pacífico y afirmar que le gustaría que el mejor competidor de EEG sea peruano. ¿Cómo reaccionó el combatiente?

"Primero tienes que concentrarte y ser claro y responsable con tus palabras, acá no tienen nada que ver las nacionalidades. Yo soy chileno y tanto amo a Chile como a Perú y cuándo yo he ganado acá me he sentido orgulloso de que en otros países piensen que yo soy peruano, así que olvídate de eso hermano, las nacionalidades quedan en otro lado", señaló Pancho Rodríguez.

Nicola Porcella hizo inesperado comentario durante su intervención y le dijo: "No me hables así, Nicola, no te equivoques", sentenció muy incómodo el integrante de los Combatientes.

