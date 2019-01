¿Nicola Porcella intentó visitar a Angie Arizaga y no lo dejaron ingresar?

Sheyla Rojas sorprendió a Angie Arizaga al revelar durante el programa "+ Espectáculos" que Nicola Porcella intentó visitar a la integrante de Esto es guerra cuando estaba hospitalizada, pero no lo dejaron ingresar.

Choca Mandros estaba preguntando a la modelo si el conductor preguntó por su salud. "Lo botaron Choca, no lo dejaron ingresar. Él me contó eso, no sé si me habrá mentido, pero eso me dijo", comentó Sheyla Rojas.

"En mi caso, me gusta aislarme un poquito. Preferí no tener muchas visitas", aclaró Angie Arizaga para no entrar en especulaciones.

