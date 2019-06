Nicola Porcella hizo tremendo anuncio sobre posible regreso a Esto es guerra.

Nicola Porcella sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram al hacer un tremendo anuncio sobre su posible regreso a Esto es guerra. El exintegrante no descartó volver al reality de competencia y envió contundente mensaje.

"No me han dicho nada, pero siempre está la idea de volver. Esto es guerra es el mejor programa de televisión así que, quién no quisiera estar ahí. Yo también los extraño", respondió Nicola Porcella sobre sus planes para volver al reality.

