Michelle Soifer y Rafael Cardozo tuvieron tenso momento.

El combatientes aseguró que se le está pagando a la guerrera para que no juegue.

¡No se guardó nada! Michelle Soifer quedó impactada al escuchar que Rafael Cardozo la mencionó para denunciar frente a las cámaras la falta de competencia de la querida Michi. La guerrera no se quedó callada y le recordó que ella podría ser la nueva capitana.

➤ Mira: Rosángela Espinoza recibió tremenda "cachetada" de Michelle Soifer

"¿Desde cuándo está aquí en el programa? El aumento que te pedí, no me lo diste Peter Fajardo, pero traen a una persona y le pagan para que siga de vacaciones. Por favor si tienen alguna imagen que muestre a Michelle Soifer compitiendo que me la enseñen porque yo no la vi", acotó la pareja de Cachaza.

Michelle Soifer a Pancho Rodríguez: "Todo el mundo ya sabe que eres la víctima"

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!