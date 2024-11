Michelle Soifer se burló así de Rosángela Espinoza por su reclamo

Rosángela Espinoza no dejó de expresar su molestia al no poder romper el concreto de cemento y señaló que a ella le tocó uno más duro. Mientras la guerrera hacía su reclamo, Michelle Soifer no pudo evitar burlarse y comenzó a hacer muecas. Asimismo, empezó a "medir" los rectángulos con sus dedos.