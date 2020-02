Michelle Soifer a Pancho Rodríguez: "Todo el mundo ya sabe que eres la víctima"

Pancho Rodríguez y Michelle Soifer tuvieron un tenso intercambio de palabras tras un incidente que pudo causarle un gran problema al combatiente.

Un movimiento del integrante del equipo rojiverde durante su duelo frente Patricio Parodi hizo que se rompiera una parte del juego. Un comentario del guerrero generó la molestia de su rival en competencia y la intervención de la popular Michi.

A pesar de Jazmín Pinedo señaló que no se trató de un reclamo de Pato, Pancho estaba muy fastidiado por lo dicho y lo criticó duramente. En ese momento Michelle se acercó y arremetió contra los combatientes por los puntos, pero jamás imaginó cómo le respondería él.

"Con mucho cariño y mucho respeto. Cuando tú hagas un punto ahí recién reclamas porque hasta ahora no has competido", dijo el competidor. La guerrera lo interrumpió para defenserse.

"Todo el mundo ya sabe que tú eres la víctima. Todo el tiempo que hemos trabajado me has visto compitiendo y haciendo mis puntos. Hoy por un tema de salud no puedo hacerlo y ¿te agarras de eso? A mí me parece que te estás victimizando", sostuvo Michelle.

