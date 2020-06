Michelle Soifer hace mea culpa tras acusación de Gian Piero Díaz

La guerrera fue descubierta cuando hacía trampa en pleno juego de adivinanzas.

Michelle Soifer hizo mea culpa en vivo tras la inesperada acusación de Gian Piero Díaz, quien reveló que vio a la guerrera que estaba soplando a Rafael Cardozo a uno de los personajes escondidos del juego.

La guerrera aceptó que se equivocó. "No todos van a tener las agallas de decir que están soplando como yo porque he visto a varios retadores soplando y yo traté de decirle a mi compañero que no sabía", acotó Michelle Soifer.

