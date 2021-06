Melissa Loza y Alejandra Baigorria lloraron tras vencer reto de altura extremo

La "Diosa" quedó paralizada por el miedo y en los últimos segundos del juego logró saltar.

Melissa Loza y Alejandra Baigorria protagonizaron impactantes escenas durante el circuito ninja sobre más de 40 metros de altura. Las competidoras gritaron de pánico tras vencer reto de altura extremo y así no pasar a la zona de reserva que significaría quedar fuera de Esto es guerra.

Johanna San Miguel alentó en todo momento a la guerrera histórica que tras bajar de la plataforma no podía parar de llorar. La pareja de Said Palao pudo avanzar parte del circuito, pero no paró de gritar durante la competencia. Ambos conductores felicitaron la actitud de las competidoras por no quedar eliminadas.

