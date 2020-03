Melissa Loza: Tepha Loza se incomodó en vivo por ser comparada con su hermana

Spheffany Loza se defendió de las críticas sobre su baile y envió contundente mensaje.

Tepha Loza se mostró incómoda al recibir varias críticas sobre su desempeño en el baile y no dudó en aclarar que ya está cansada que la comparen con su hermana Melissa Loza, quien era muy buena bailarina. La modelo se defendió con un contundente mensaje.

"No, ese comentario ya está de más, yo en verdad estoy cansada de ese comentario, que siempre me estén comparando con ella. Yo soy Spheffany Loza y estoy ganado un puesto acá y ya me lo gané hace mucho tiempo. Melissa es Melissa y yo soy Spheffany", sentenció Tepha Loza.

