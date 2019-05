Spheffany Loza envió inesperado mensaje a Melissa Loza tras posible regreso a EEG

¡Lo dijo! Spheffany Loza envió inesperado mensaje sobre el posible regreso deMelissa Loza a Esto es guerra. La expareja de Pancho Rodríguez se mostró muy contenta por la noticia y le dedicó este mensaje a su hermana a través de las cámaras del videoblog de EEG.

"Sería increíble, pero que esté conmigo en mi equipo porque yo sé que ella es pionera acá. Ella ha sido guerrera y nunca retadora. Si me llegan a enfrentar con ella, bacán. Es level, pero yo también estoy a mi nivel. No me quiten créditos… Que venga, pero en mi equipo", dijo la hermana de Melissa Loza.

