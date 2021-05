Melissa Loza se pronunció sobre posible enfrentamiento con Tepha Loza en EEG

La guerrera histórica pidió al Tribunal que la pongan a competir con competidoras fuertes.

Melissa Loza se pronunció sobre posible enfrentamiento con su hermana Tepha Loza en una de los circuitos de Esto es guerra. La guerrera histórica pidió al Tribunal de EEG que la pongan a competir con competidoras fuertes y aclaró que no tiene ningún problema en enfrentarse a Spheffany.

"Ningún inconveniente. No tengo problema de competir con la persona que me pongan al frente, pero eso sí pido por favor es que me pongan con competidoras fuertes", señaló la popular "Diosa" frente a la risa nerviosa de Spheffany Loza. ¿El Tribunal llegará a enfrentarlas en un circuito extremo?

