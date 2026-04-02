Melissa Loza lloró desesperada en pleno reto extremo con ratas

Melissa Loza entró en crisis por el reto extremo de Esto Es Guerra y todo se salió de control cuando las ratas empezaron a moverse.
Melissa Loza tuvo la muy difícil misión de enfrentarse a la caja con ratas sin pelo en el reto extremo de Esto Es Guerra Desafío 14 este jueves 2 de abril. La combatiente decidió demostrar su valentía y metió su cabeza para empezar a responder sin imaginar que lo peor estaba por venir.
Antes de la prueba la popular 'Diosa' confirmó ante cámaras que le daban nauseas, suplicando no hacerlo. Apenas comenzó a responder con las imágenes los gritos despavoridos se escucharon en todo el set del reality de competencia, pero eso no sería todo pues a medida que avanzaba el cronómetro entraba en crisis y las lágrimas estaban a punto de caer.
Por su parte Katia Palma decidió darle un consejo: "Deja de gritar que se meten a la boca".
Melissa Loza eligió ser parte del equipo de los Combatientes frente al asombro de los Guerreros. La "Diosa" se sinceró en detrás de cámaras que todo es un trabajo y le pidió al fandom rojiverde que confíen en ella pese a que se siente guerrera de corazón.
"Combatientes confíen en mí. Solo les pido tiempo para acoplarlo bien. Lo estamos haciendo bien. Todo el fandom de los combatientes son hermosos e increíbles. Súper contenta y si bien dije que soy guerrera, pero más allá de una camiseta yo soy guerrera en esta vida", indicó.
Melissa Loza no pudo contener las lágrimas al hablar en Esto es Guerra sobre la muerte de su madre. Fue Mathías Brivio quien comunicó a los televidentes que la mamá de la combatiente había fallecido. Asimismo, le brindó unas palabras de aliento.
"No muchos saben lo que voy a decir en estos momentos. Tu mamita está en un lugar mejor y estoy seguro que desde donde ella esté, sé que va a estar aquí siempre mirándote y cuidándote. Sabes el amor y cariño que te tenemos. Gracias por estar acá porque sé que no es un momento fácil para ti", dijo el conductor.
Katia Palma también se sumó a las palabras de su compañero y recalcó la fortaleza que tiene la popular 'Diosa'. "Un beso para ti, Meli, y para tu familia en estos momentos. Sé lo guerrera que eres y esto va a pasar. Mando un besote a toda la familia y a ti mucha fuerza", agregó y le dio un fuerte abrazo.
Melissa tomó la palabra para confirmar que su mamá María Guadalupe Vigil falleció el sábado 7 de marzo, dejando a toda su familia muy adoloridos: "Gracias, chicos, gracias, Mathías, por tus palabras. Sí, no es un momento fácil. He vivido días muy duros al lado de mis hermanos y de toda mi familia. La partida de mi mami sí fue efectivamente el día sábado".
"Mi valiente, porque así la llamaba: mi valiente. Demostró una fortaleza impresionante, luchó hasta el final, ella sabe que me siento más que orgullosa de ella y nos dejó una gran enseñanza de vida a mis hermanos y a mí, a seguir luchando con esa fortaleza imparable ante cualquier adversidad que se nos pueda presentar en esta vida y así va a ser. No conocía como le dije esa fortaleza que tenía y atesoraré con todo mi alma, con toda mi alma, todos los momentos hermosos que vivimos juntas, siempre, vivirán en mí, siempre, eternamente", indicó con los ojos llenándose de lágrimas.