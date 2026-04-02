Melissa Loza lloró desesperada en pleno reto extremo con ratas

"Mi valiente, porque así la llamaba: mi valiente. Demostró una fortaleza impresionante, luchó hasta el final, ella sabe que me siento más que orgullosa de ella y nos dejó una gran enseñanza de vida a mis hermanos y a mí, a seguir luchando con esa fortaleza imparable ante cualquier adversidad que se nos pueda presentar en esta vida y así va a ser. No conocía como le dije esa fortaleza que tenía y atesoraré con todo mi alma, con toda mi alma, todos los momentos hermosos que vivimos juntas, siempre, vivirán en mí, siempre, eternamente", indicó con los ojos llenándose de lágrimas.