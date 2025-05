Melissa Loza estalló en plena competencia por esta razón

Luego de que acabó la ronda, la integrante de 'Los históricos' se acercó al micrófono para explicar su fastidio. "No es para nada abandono. Acá no entendía por qué me penalizaban porque yo no me di cuenta de la llanta. Razonamiento, por favor", dijo, pues a Karen Dejo se le cayó la llanta y tuvo que regresar a colocarla correctamente para que su compañera recién pueda partir.