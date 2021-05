La "Diosa" ganó el circuito extremo a su hermana y logró escoger el sobre que le permitió su regreso a los "Guerreros".

Melissa Loza decidió el pase de Tepha Loza al equipo de los Combatientes tras ganar competencia extrema a su hermana. La "Diosa" escogió el sobre que le permitió su regreso a los "Guerreros" y de Spheffany al equipo rojo y verde. Johanna San Miguel saltó de emoción por el resultado al dar la bienvenida a la guerrera histórica.

"Lo que no entiendo tampoco, me van a disculpar, (uno) gana, pero no sabes a lo que te atienes", comentó la "Mamá leona" antes de saber el contenido del sobre que elijió la "Diosa". Melissa Loza se emocionó al regresar al equipo de sus amores y Tepha hizo lo mismo entre los aplausos de los Combatientes.

Melissa Loza y Tepha Loza protagonizaron su primer enfrentamiento extremo