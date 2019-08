Mathías Brivio se enfrentó a Rosángela Espinoza por lanzar comentario sobre Rafael Cardozo.

¡No lo permitió! Mathías Brivio se enfrentó a Rosángela Espinoza por lanzar fuerte comentario sobre Rafael Cardozo tras anunciar su salida de Esto es guerra. El compañero de Gian Piero Díaz se molestó con la modelo por supuestamente decir que el capitán se quede como modelo.

"No te voy a dar micrófono Rosángela porque lo que estás diciendo es muy feo. 'Que se quede como modelo' no me parece en un momento como ahorita. Respeta este momento que es muy doloroso en el programa. No era para decir algo así Rosángela. Cuestiónate porqué cuando hay llamadas telefónicas tienes cero llamadas", explicó Mathías Brivio.

