Mathías Brivio se decepcionó de Leandro con duro comentario

"Yo no entiendo qué le está pasando a Mathías. A mí, de verdad, yo soy una persona muy sensible y también creo mucho en las energías, si tú me estás tirando mala, yo no la voy a aceptar, la voy a dejar en ti Mathías, gracias por todo. Para mí hoy en día dejaste de ser el Ken", exclamó, visiblemente incómoda.