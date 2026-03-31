Mathías Brivio se decepcionó de Leandro con duro comentario

Mathías se mostró totalmente indignado de la insólita respuesta que dio Leandro Cabello a una pregunta muy obvia.
Mathías Brivio le dio una pregunta muy fácil a Leandro Cabello en la competencia de este martes 31 de marzo de Esto Es Guerra Desafío 14, pero lo que no imaginó el conductor es que el venezolano no tendría la pregunta correcta a la consulta que tenía el juego.
El 'papá' de los combatientes se mostró más que indignado e incluso le dijo que no le hacía pasar verguenza desde hace mucho cuando tuvo otra insólita respuesta.
Kevin Díaz se sometió al juego de preguntas en vivo y tras recibir como consulta una operación sencilla de multiplicación, pero él respondió con un comentario insólito que desató la furia de Mathías Brivio.
El conductor no se midió y atacó al venezolano pidiéndole que 'use su cerebro' y advirtió que todos en Esto Es Guerra Desafío 14 están pasando por un proceso de eliminación, por lo que no debería confiarse de tal manera.
Al ver cómo le hicieron 'bullying' en vivo al modelo, Rosángela Espinoza alzó su voz de protesta y mencionó que deberían 'perdonarle' todo al combatiente porque es 'bonito'.
Los Guerreros no dejaron pasar un error de los Combatientes y cogieron el micro para hacer su reclamo. De inmediato, Mathías Brivio señalo que una ronda anterior había dejado pasar una equivocación de ellos para que la competencia siga fluyendo; sin embargo, Said Palao y Patricio Parodi indicaron que pudo haberse quejado.
"Lo hubieras reclamado, pues Mathí. Nosotros reclamamos cuando vemos un error", dijo el capitán de los Guerreros y a lo que Mister G anunció que el punto era para ellos. En ese momento, el conductor no dudó en lanzarles una dura advertencia. "Ahora si voy a reclamar todo, así como ellos están reclamando", sentenció.
Cuando Mathías Brivio escuchó que era el turno de Rosángela Espinoza contra Melissa Loza, no dudó en lanzarle un duro dardo. "¿No iba a jugar Maricielo? porque Rosángela no da la talla", dijo y a lo que la popular 'Roucha' pidió el micrófono para defenderse.
"Yo no entiendo qué le está pasando a Mathías. A mí, de verdad, yo soy una persona muy sensible y también creo mucho en las energías, si tú me estás tirando mala, yo no la voy a aceptar, la voy a dejar en ti Mathías, gracias por todo. Para mí hoy en día dejaste de ser el Ken", exclamó, visiblemente incómoda.
Mathías Brivio se desesperó al ver que Facundo González no lograba adivinar el animal que le estaba describiendo Pancho Rodríguez y le lanzó un duro dardo. Todo sucedió en pleno juego de preguntas, donde el argentino tenía que decir la palabra correcta.
Los combatientes tenían una amplia ventaja, pues los guerreros se habían demorado bastante. Lo que nadie imaginó es que el popular 'Wacho' tardaría más de lo normal y ocasionó que el presentador se moleste. "Facundo, por Dios. Oye, un ave, caimán, un ave, anaconda, un ave, foca... por Dios, queremos ganar el juego. Por eso ya no eres el extranjero más querido, te estás convirtiendo en el extranjero más odiado", expresó.