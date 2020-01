Mathías Brivio reveló el verdadero motivo de su salida de "Esto es guerra"

Mathías Brivio explicó la necesidad de pasar más tiempo con su familia tras conducir EEG por ocho años consecutivos.

¡Contundente! Mathías Brivio reveló el verdadero motivo de su salida del programa "Esto es guerra". El excompañero de Gian Piero Díaz explicó la necesidad de pasar más tiempo con su familia tras conducir EEG por ocho años consecutivos.

"Es una decisión que yo ya venía pensando. A principios de año la pensé, a mediados de año reforcé la idea y a finales de año la concreté… Mi hija tenía 3 años cuando empecé el programa y ahora tiene 10. Yo no sé qué es hacer tareas con ellas… Quiero ahora darme un tiempito, un descanso de la televisión, de un programa diario, sumamente desgastante, pero estoy muy agradecido", sentenció Mathías Brivio en su programa radial de Onda Cero.

En otro momento, el líder del equipo de los 'Guerreros' reveló que no renunció al reality y que decidió no renovar su contrato para el 2020. Además, Mathi confesó que no sabe quién será su reemplazo, pero que le desea lo mejor ya está muy agradecido con su equipo de producción.

Mathías Brivio anunció su salida de "Esto es guerra" tras ocho años

