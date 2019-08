Mathías Brivio perdió la paciencia con Rafael Cardozo e hizo fuerte advertencia

¡Bájame el tonito! Mathías Brivio se molestó con Rafael Cardozo por la forma en la que hizo un reclamo por las reglas en una de las pruebas.

Luego de perder frente a Gino Assereto, el capitán de los Combatientes cuestionó la validez de una acción en el juego y criticó al conductor por no conocer las reglas.

"Conductor, si no sabes la regla, no opines, me perjudicaste", señaló el brasileño, mientras Gian Piero Díaz le pedía calma .

Mathías no tomó bien esa actitud y respondió: "Rafael, yo no te he faltado el respeto, bájame el tonito".

