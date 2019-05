Mathías Brivio lanzó fuerte advertencia a Gian Piero Díaz y los "Combatientes" luego que el conductor se incomodó porque los competidores dijeron que él inventa las reglas tras quitarle el punto de Macarena Vélez durante un juego.

➤ Mira: Paloma Fiuza lanzó comprometedora revelación sobre Austin Palao

"¿Qué dice producción? Yo no voy hablar por eso que hablen Mister G o Mister Peet. Yo no voy hablar. Yo no voy hablar porque luego en contra mi", afirmó Mathías Brivio.

➤ Mira: Nicola Porcella engríe así a Romina Lozano tras sufrir terrible lesión

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!