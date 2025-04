Mario Irivarren sobre Onelia Molina: "No hubiera querido dañarla"

"Creo que la parte más importante del mensaje es en pedirle las disculpas nuevamente. No voy a huir de mis responsabilidades y voy a hacer hombre al afrontar y hablar. Lo importante del mensaje que es pedirle disculpas a Onelia. Ella me conoce bien, ustedes me conocen bien y saben que yo conscientemente jamás hubiera querido hacer algo para dañarla", dijo.