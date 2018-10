Mario Irivarren se hartó de Facundo González: ¿Lo suspendió?

Facundo González perdió en uno de los juegos de Esto es Guerra y cometió nuevamente una falta. Por ello, el Tribunal le dijo al capitán Mario Irivarren que decida entre la suspensión del argentino o perder diez puntos en la tabla general de los retadores.

"Yo estoy harto de las actitudes de Facundo. Si me dijeran un punto y la suspensión te suspendería, pero sabes por qué no puedo, Mateo esta mal, yo tengo el hombro sentido Christian no está hoy y si te voto a ti lo disfrutaría, esa es mi frustración", dijo Mario Irivarren, quien al final eligió perder los diez puntos.

